Hamburger Geografie-Abitur Kongo oder Düsseldorf – Hansestadt-Schüler hatten die Qual der Wahl

Wer in Friedrichstadt und Oberbilk regelmäßig an der Parkplatz-Situation verzweifelt, brächte wohl schon gehöriges Vorwissen für das diesjährige Hamburger Geografie-Abitur mit. Als eine von drei Wahlaufgaben wurde den dortigen Schülern die Analyse der Stadtentwicklungsprozesse im Düsseldorfer Bahnhofsviertel angeboten. Alternativen waren die Kobaltwirtschaft in der Republik Kongo und die Quartiersentwicklung in Kopenhagens Mjølnerparken.