Nahverkehr in Düsseldorf : Haltestellen in Knittkuhl werden nicht modernisiert

Düsseldorf Der Stadtteil muss auch in Zukunft auf eine dynamische Fahrgastinformation verzichten. An den Haltestellen steigen zu wenig Fahrgäste ein oder aus.

Knittkuhl liegt am Rande der Stadt, umso wichtiger ist eine gute Nahverkehrsanbindung. Mit den Linien 733 und 738 fahren immerhin zwei Busse den Stadtteil an – nur, dynamische Fahrgastinformationen, wie sie andernorts die Regel sind, sucht man hier an den Haltestellen vergebens. Und das wird auch erst einmal so bleiben, wie einer Antwort der Rheinbahn auf eine Anfrage des CDU-Politikers Martin Klein in der Bezirksvertretung 7 zu entnehmen ist.