Verkehr in Düsseldorf : Haltestellen für Busse am Nordfriedhof werden umgebaut

Düsseldorf Für die Arbeiten an den Bussteigen 1 und 5 fallen rund 430.000 Euro an. Der Umbau ist aktuell für Ende kommenden Jahres eingeplant. Laut Stadt besteht „besonders großer Handlungsbedarf“.

Der Bau von barrierefreien Hochbahnsteigen für Straßen- und U-Bahnen verschlingt aktuell Millionen. Dabei geraten die Bushaltestellen ein wenig ins Hintertreffen, aber natürlich muss auch hier Hand angelegt werden. Wie beispielsweise am Nordfriedhof, wo an der unübersichtlichen Kreuzung und unter der Schnellstraßen-Hochbrücke gleich sieben Bussteige verteilt sind. Die Bezirksvertretung 1 hat jetzt den barrierefreien Ausbau der Steige 1 und 5 am Ende der Uerdinger Straße beschlossen. laut Niklas Graw vom Amt für Verkehrsmanagement besteht hier „besonders großer Handlungsbedarf“. Der Umbau soll 2023/24 durchgeführt werden und rund 430.000 Euro kosten. Immerhin: Dabei kann der überwiegende Teil des Baumbestandes erhalten bleiben.

Der vorhandene Bussteig 1 ist momentan viel zu kurz für die eingesetzten Gelenkbusse, so dass ein stehender Bus in die linke Fahrspur hineinragt und so riskante Fahrmanöver auslöst. Es fehlen taktile Leitelemente für Sehbehinderte, eine barrierefreie Benutzung ist ohnehin nicht möglich. Das soll sich ändern, wenn der Bussteig um 45 Meter nach Süden in unmittelbare Nähe des Bussteigs 5 verlegt wird, wodurch die Umsteigesituationen zusätzlich optimiert werden. Die neue Haltestellenbreite wird dann rund drei Meter bei einer Nutzlänge von 20 Metern betragen. Eine Platane muss gefällt werden.