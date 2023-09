Barrierefreier Ausbau an Haltestellen Ende der Umbauarbeiten am Dreieck

Insgesamt 1,9 Millionen Euro investierte die Rheinbahn in die Modernisierung der Haltestelle an der belebten Einkaufsstraße, an der laut Unternehmen täglich mehr als 6000 Fahrgäste ein- und aussteigen. 1,5 Millionen Euro davon stellte der VRR aus Fördermitteln des Landes NRW zur Verfügung. Die beiden Bahnsteige an der Nordstraße sind nun 60 Meter lang, der Bahnsteig an der Blücherstraße wurde auf 40 Meter verlängert. Somit können zukünftig auch zwei aneinander gekoppelte Bahnen im Rahmen von Großveranstaltungen – die Linie 701 fährt bis zum Dome – dort halten. Um die Barrierefreiheit zu gewährleisten, haben alle Bahnsteige nun eine Höhe von 25 Zentimetern. Durch ein sogenanntes „Combi-Bord“ sollen auch Ersatzbusse problemlos halten können.