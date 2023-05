Verkehr in Düsseldorf Haltestelle an der Feuerwache in Pempelfort wird umgebaut

Der barrierefreie Ausbau von Haltestellen schreitet voran, jetzt ist auch die Bushaltestelle an der Feuerwache an der Reihe. Das betrifft vor allem die Steige zwei und vier an der Moltkestraße, die sich durch die Großbaustelle (ehemaliger Telekom-Klotz) ohnehin gerade im Umbruch befindet. Der Bussteig zwei, der sich direkt an einer kleinen Parkplatzfläche befindet, soll am jetzigen Standort auf 18 Metern ausgebaut werden. Dafür muss auf jeden Fall der große Baum vor Ort weichen, der schon jetzt das Ein- und Aussteigen erschwert. Letztlich soll in dem Bereich nur ein Parkplatz wegkommen, dort soll eine neue Baumscheibe angelegt werden.