ÖPNV in Düsseldorf : Haltestelle Dreieck wird umgebaut

ÖPNV in Düsseldorf

Am Knotenpunkt Dreieck auf der Nordstraße treffen drei Straßenbahnlinien aufeinander. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Die Bezirksregierung hat jetzt den Planfeststellungsbeschluss gefasst. Interessierte können die Unterlagen noch bis zum 13. Dezember einsehen.

Die Rheinbahn will die Straßenbahnhaltestelle „Dreieck“ in Pempelfort barrierefrei umgestalten. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat nach der Durchführung des Anhörungsverfahrens nun den Planfeststellungsbeschluss gefasst. Die Planung sieht unter anderem den Bau von drei Seitenbahnsteigen, die Anpassung der Gleislage sowie der angrenzenden Gehwegbereiche vor. Rampen sollen die Bahnsteige zugänglich machen.

Der Planfeststellungsbeschluss sowie die Zeichnungen und Erläuterungen zum Projekt liegen in der Zeit vom 29. November bis 13. Dezember im Amt für Verkehrsmanagement der Stadtverwaltung (Auf´m Hennekamp 45, Zimmer 11.24) montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr zur Einsichtnahme aus. Der Zugang zum Gebäude ist pandemiebedingt nur nach vorheriger Terminvereinbarung (Telefon 8998790) möglich. Zusätzlich sind die Unterlagen im Zeitraum der Offenlage über über die Homepage der Bezirksregierung Düsseldorf (url.nrw/offenlage) einsehbar. Die Haltestelle Dreieck wird von den Straßenbahnlinien 701, 705 und 707 bedient. An der Haltestelle Dreieck in Pempelfort kreuzen sich diese Straßenbahnlinien.