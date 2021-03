Heerdt : Haltestelle Aldekerkstraße muss gesperrt werden

Der Hochbahnsteig an der Aldekerkstraße wird ausgebaut. Foto: nika

Düsseldorf Wegen der Bauarbeiten an dem neuen Hochbahnsteig in Heerdt gibt es sowohl für Bahn- als auch für Autofahrer am kommenden Wochenende Einschränkungen.

Die Bauarbeiten für den neuen Hochbahnsteig an der Haltestelle Aldekerkstraße sind in vollem Gange. Die nördliche Seite des künftigen Mittelbahnsteigs (Heerdter Landstraße in Richtung Handweiser) ist weitestgehend fertiggestellt. Daher passt die Rheinbahn nun die Gleise erneut an. Danach wird auf der südlichen Seite des Bahnsteiges gearbeitet. Deswegen muss der Bereich der Haltestelle Aldekerkstraße für die Bahnen gesperrt werden – von Freitag, 12. März, 21 Uhr, bis Montag, 15. März, 4 Uhr. Davon betroffen sind die Stadtbahnlinien U74 und U75. Auch für den Autoverkehr gibt es Einschränkungen.



U74 Die Bahnen, die sonst an der Haltestelle Comenius-Gymnasium enden, fahren ab der Haltestelle Belsenplatz weiter über die Strecke der Stadtbahnlinie U77 und enden an der Haltestelle Am Seestern. Von dort aus fahren die Bahnen im Anschluss wieder zurück in Richtung Innenstadt.



U75 Die Bahnen fahren in Richtung Neuss ab der Haltestelle Belsenplatz über die Strecke der Linie U74 und enden an der Haltestelle Comenius-Gymnasium am Bahnsteig 3. Von dort aus fahren die Bahnen dann wieder zurück nach Eller.

Busse Auf dem gesperrten Abschnitt zwischen den Haltestellen Belsenplatz und Neuss Hauptbahnhof sind Busse statt Bahnen im Einsatz. Die Ersatzbusse halten in der Regel an den Stadtbahn-Haltestellen oder an einer Ersatzhaltestelle am rechten Rand der Fahrbahn. Die Haltestellen Heesenstraße und Aldekerkstraße müssen in beiden Richtungen entfallen, stattdessen kann man die Haltestellen Nikolaus-Knopp-Platz oder Handweiser nutzen.

(arc)