Party-Schiff MS RheinFantasie

Die Eventreihe der Rheinischen Post, „I Love Düsseldorf“ wird in diesem Jahres noch spektakulärer, denn die Party steigt dieses Mal auf dem Schiff MS RheinFantasie. Ab 19 Uhr geht’s auf dem Boot los, welches am Anleger an der Theodor-Heuss-Brücke liegen wird. Um 21 Uhr schippert das Gruselboot dann über den Rhein in Richtung Köln. Pünktlich zur Geisterstunde um Mitternacht legt das Boot wieder in Düsseldorf an. Mit an Bord sind DJs, die mit House-Musik, Party-Klassikern und Charts den Gästen einheizen. Kostüme und Halloween Make-Up sind erwünscht, aber keine Voraussetzung für den Einlass. Tickets und weitere Infos gibt es über hier.