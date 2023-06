Halbmarathon in Düsseldorf 32-Jähriger stirbt nach Brückenlauf in Himmelgeist

In vergangenen Jahren mit teils noch extremeren Temperaturen hätten die Organisatoren auch schon eine Abkürzung angeboten. Sportler, die sich nicht fit genug fühlten, konnten dann während des Laufs von 21,1 auf zehn Kilometer abkürzen. Dies liege am Ende aber in der Verantwortung der Läuferinnen und Läufer selbst, sagt Schuhen. Dass es unter den Teilnehmenden in Einzelfällen zu Kreislaufproblemen oder anderen gesundheitlichen Problemen komme, sei leider nicht außergewöhnlich, sagt Schuhen. Zwei bis drei Fälle gebe es in der Regel.