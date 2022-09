Insolvenz in Düsseldorf : Hakle will Produktion energetisch optimieren

Düsseldorf Die Kosten für Strom und Gas übersteigen mittlerweile die Ausgaben für den Zellstoff. Wie das Unternehmen sich nun nachhaltiger aufstellen will.

Um wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen, will Hygienepapierhersteller Hakle die Produktionsprozesse im Hinblick auf den Energieverbrauch nachhaltiger gestalten. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf, das Toilettenpapier und auch zum Beispiel Küchenrollen herstellt, hatte Insolvenz in Eigenverwaltung anmelden müssen, da die gestiegenen Kosten für Gas und Strom, aber auch Transport und Rohstoffe nicht schnell genug an die Kunden weiter gegeben werden konnten.