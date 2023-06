Nach Insolvenz Wie es mit dem Hakle-Werk in Düsseldorf weitergeht

Düsseldorf · Die Gläubiger haben dem Insolvenzplan für das Hakle-Werk in Düsseldorf zugestimmt – die Markenrechte sind an ein italienisches Unternehmen verkauft. Wie es nun mit der Produktion in Reisholz weitergeht und welche innovativen Ansätze dort verfolgt werden.

15.06.2023, 19:05 Uhr

Das Werksgelände des Hakle-Gebäudes. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Unter dem Namen Jung Papier GmbH soll ab Juli die Arbeit im bisherigen Hakle-Werk in Reisholz weiter geführt werden. Die Gläubigerversammlung der Hakle GmbH hat jetzt dem Insolvenzplan für das Unternehmen zugestimmt; damit kann der Insolvenzplan bis Ende des Quartals rechtskräftig werden. 160 Mitarbeiter werden weiterhin im Unternehmen tätig sein. Vor der Insolvenz waren es noch 220 gewesen; es hat einige Kündigungen gegeben. Für noch rund 30 Mitarbeiter gibt es einen Sozialplan.