Hilfsaktionen für die Ukraine : Hakle und Elena Uhlig organisieren Hilfe für die Ukraine durch Instagram-Aktion

Düsseldorf Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Ukrainer ist ungebrochen. Aus Düsseldorf machen sich die nächsten Tage drei Lastwagen auf den Weg, die mit Toilettenpapier und weiteren Hygieneartikeln, gespendet von der Firma Hakle auf den Weg.

Instagram-Aktion Das Düsseldorfer Unternehmen Hakle hat mit Schauspielerin Elena Uhlig eine Ukraine-Hilfsaktion organisiert. Zusammen boten sie auf Uhligs Instragram-Kanal „Stilles Örtchen“ ein in Düsseldorf hergestelltes Hakle-Toilettenpapier an. Die verkaufte Anzahl von 6900 Paketen nahm die Firma Hakle als Grundlage für ihre Spende von mehr als 110.000 Rollen WC-Papier, die auf Paletten verpackt von der Meerbuscher Firma Bosfood in die Ukraine gebracht werden. Zwei Mal ist ein Lkw bereits die gut 1600 Kilometer ins Kriegsgebiet gefahren und hat die Ware für Hilfsbedürftige abgeladen. Auf dem Rückweg nach Düsseldorf konnten Geflüchtete mitgebracht werden. In zwei Wochen steht eine weitere Fahrt in die Ukraine an. Wer noch Kindernahrung oder Verbandsmaterial spenden möchte, kann sich melden unter Telefon 02132 1390 oder per E-Mail an service@bosfood.de.