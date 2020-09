Urteil des Gerichts in Düsseldorf : Haft nach Raubüberfall auf Oberbilker Juwelier

Urteil des Gerichts in Düsseldorf

Der Täter muss 10.000 Euro Schmerzensgeld an das Opfer zahlen. Foto: ddp

Oberbilk Weil er in Oberbilk einen Juwelier ausrauben wollte, hat ein 37-jähriger Familienvater nun eine Gefängnisstrafe erhalten. Der Überfall misslang, der Juwelier schlug den Räuber in die Flucht.

Schläge statt Schmuck gab es Anfang 2019 für einen Räuber, der einen Juwelier in Oberbilk ausrauben wollte. Und am Mittwoch bekam der 37-jährige Familienvater als gescheiterter Räuber beim Landgericht obendrauf noch 46 Monate Gefängnis. In einem Pauschal-Geständnis, das er einen seiner Anwälte vortragen ließ, hatte er die Vorwürfe bestätigt. Demnach hatte er im März 2019 unter dem Vorwand, er wolle zwei Ketten verkaufen, vormittags bei dem Juwelier vorgesprochen, hatte den Händler dann aber unvermittelt mit einem Elektroschocker attackiert.