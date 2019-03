Gerichtsdolmetscherin: Übersetzerin zwischen den Welten

Düsseldorf Die gebürtige Marokkanerin Hafida Badaoui arbeitet als Dolmetscherin – am liebsten beim Familiengericht.

Insbesondere für die arabische Sprache wird sie häufig angefragt, denn in den letzten Jahren dolmetscht sie verstärkt für geflüchtete Menschen, etwa aus Syrien oder den Maghreb-Staaten – übrigens nicht nur an den Düsseldorfer Gerichten, sondern in ganz NRW.

Badaoui wurde in Marokko geboren und kam 1992 als junge Frau nach Düsseldorf, weil ihr Vater bereits hier lebte. Sie sprach neben Arabisch gut Französisch und Englisch, aber kein einziges Wort Deutsch. „Ich wusste schon damals, wie wichtig es ist, die Landessprache zu beherrschen und habe sofort angefangen, Deutsch zu lernen“, erinnert sie sich. Und sie blieb in der Landeshauptstadt, gründete eine Familie, studierte später Sozialwissenschaften.

Bei Gerichtsverhandlungen jedoch ist es zwingend erforderlich, dass die Dolmetscher alles möglichst wörtlich übersetzen und Aussagen nicht selbst bewerten, also stets neutral bleiben. „Wenn ich allerdings das Gefühl habe, ein Angeklagter oder ein Zeuge versteht nicht wirklich, was gemeint ist und benötigt vielleicht weitere Erklärungen, dann mache ich den Richter darauf aufmerksam“, erläutert Badaoui ihre Arbeit.

So erinnert sie sich an manche Prozesse noch Jahre später, etwa an die Eltern, deren Kinder aufgrund eines Missverständnisses vom Jugendamt in Obhut genommen wurden. „Ich vergesse nie die Freude und das Glück der Familie, als am Ende der Verhandlung wieder alle zusammen waren.“