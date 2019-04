Umquartierung aus den Zelten am Düsseldorfer Ehrenhof : Kritik an Lehmhaus-Äußerungen zu Häusern für Obdachlose in Hamm

Kritik an Lehmhaus-Äußerungen zu Häusern für Obdachlose in Hamm

Düsseldorf Die Verwaltung hat die Obdachlosen vom NRW-Forum in zwei Häusern in Hamm untergebracht. Die Kritik einer FDP-Ratsfrau gefällt vielen nicht - unter anderem den Grünen und der CDU. Die hat jedoch trotzdem noch einige Fragen zu diesem Thema.

Helene Pawlitzki (hpaw) ist Redakteurin für Print und Online in der Düsseldorfer Lokalredaktion.

Auch die Vorstandschefin der Bürgerstiftung, Sabine Tüllmann, meldete sich zu Wort. „Ich glaube, dass genau diese Debatte den sozialen Frieden gefährdet“, sagte sie. „Jeder Mensch hat ein Recht auf Obdach. Mit Hunden ist das in Düsseldorf aber ganz schwierig.“ Sie hatte zuvor auf der Facebookseite der Bürgerstiftung gefordert, Obdachlose, Familien und Flüchtlinge nicht gegeneinander auszuspielen. „Gerade gegen diese Art von Sozialneid kämpfen wir in der Bürgerstiftung seit vielen Jahren“, schrieb sie. „Jeder, der diesen schürt – und dies gilt für Politiker aller Parteien – sollte für seine Äußerungen zur Verantwortung gezogen werden.“

Am Sonntag äußerte sich ebenfalls die Opposition im Rat. „Ich erwarte zunächst, dass der Ehrenhof nun von Obdachlosen frei gehalten wird“, sagte Andreas-Paul Stieber (CDU), Vorsitzender im Ausschuss für Gesundheit und Soziales. „Es kann grundsätzlich nicht sein, dass man sich mit einer Zeltstadt am NRW-Forum ein Haus in Hamm verschaffen kann.“ Er akzeptiere die praktische Lösung, die die Verwaltung gefunden habe. Nun müsse aber geklärt werden, wie die Häuser mittelfristig verwendet würden. „Sie müssen hergerichtet und schnell dem Wohnungsmarkt zugeführt werden“, sagte er. Zugleich kritisierte er die Äußerungen von Monika Lehmhaus: „Ich teile diese drastische Ausdrucksweise nicht. Schwarzweiß ist nicht meine Sprache.“