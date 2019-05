Düsseldorf-Datum : Schutz für Salierstraße

Das denkmalgeschützte Haus an der Salierstraße Nr. 5. Foto: Thomas Bernhardt

Gleich vier Häuser in der Salierstraße in Oberkassel werden am 3. Mai 1984 in die Denkmalliste der Landeshauptstadt, Kategorie „Wohn- und Siedlungsbauten“, eingetragen.

