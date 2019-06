Wohnen in Düsseldorf : Wohnen am Wald an der Hagener Straße

Wohnen am Wald an der Hagener Straße

So stellt sich das Team um Architekt Stefan Forster den Blick in die Hagener Straße vor. Foto: Forster Architekten

Gerresheim Die Wogedo präsentiert das Sieger-Konzept von Frankfurter Architekten für den Umbau des Quartiers in Gerresheim.

Es ist das siebte Neubauprojekt in zehn Jahren für die Wogedo (Wohnungsgenossenschaft Düsseldorf-Ost) – und das mit Abstand größte. Bis zu 180 Wohnungen werden an der Hagener und Lüdenscheider Straße im Gerresheimer Süden entstehen, der Bestand war veraltet und nicht mehr sanierungsfähig. Die Häuser an der Hagener Straße 22 bis 48 und 33 bis 57 sowie an der Lüdenscheider Straße 1 und 3 werden abgerissen und durch Neubauten ersetzt. Dafür hat die Wogedo zusammen mit der Stadt einen Architekten-Wettbewerb durchgeführt, fünf Büros wurden beauftragt, Konzepte zu entwerfen, am Ende entschied sich die Jury mit klarer Mehrheit für Stefan Forster Architekten aus Frankfurt.