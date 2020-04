Freizeit in Düsseldorf : Hängepartie für Hochseilgarten

Am Unterbacher See wurde für 100.000 Euro ein neuer „Ninja-Parcours“ gebaut. Geöffnet werden darf er wegen Corona vorerst nicht.

Golf, Tennis, Segeln – das sind Sportarten, bei denen bald wieder der Startschuss fallen könnte, „uns fehlt da offenbar die Lobby“, sagt der 48-Jährige. Einen Brief hat er OB Geisel geschrieben, eine persönliche Antwort hat er nicht bekommen, „nur eine automatische“. Er will sich auch gar nicht beschweren, weiß, dass Verantwortungsträger in diesen schwierigen Tagen viel um die Ohren haben, „aber seien wir mal ehrlich: Denken wir wirklich in der Corona-Krise an Kinder und Jugendliche, wie die ihre unfreiwillige Freizeit gestalten sollen, wenn sie am besten noch in problematischen Familienverhältnissen unter dem Dach wohnen?“, fragt der Querfeldein-Chef rhetorisch. „Da maßen wir uns Erwachsene doch ganz schön was an.“ Er stellt die Abstandsregel und alles andere an Sicherheitsvorkehrungen auch nicht infrage, aber eine Rückkehr in die Normalität in Maßen sei schon wünschenswert, auch bei ihm, wo man neben Klettern ebenfalls Bogenschießen oder Kanufahren kann.