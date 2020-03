Wirtschaft in Düsseldorf : Lokale Händler werben gemeinsam online

Düsseldorf Über das Internet sollen Kunden unkompliziert Waren und Dienstleistungen von Düsseldorfer Anbietern ordern können und somit den lokalen Einzelhandel stärken. Ratsfrau Monika Lehmhaus hat in Oberkassel ein Pilotprojekt gestartet, auch im Düsseldorfer Norden gibt es Projekte.

Ähnliche Ideen und Initiativen entwickeln sich zurzeit auch in anderen Stadtteilen von Düsseldorf. Christina Esch von der Buchhandlung Lesezeit hat beispielsweise initiiert, dass die Werbegemeinschaft „Wir Kaiserswerther“ auch für die Händler in Kaiserswerth im Internet einen gemeinsamen Auftritt gestalten. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung.“ Die Aktionsgemeinschaft Benrath möchte ebenfalls helfen, die Zukunft der Geschäftsleute zu sichern und bietet deshalb auch eine gemeinsame Plattform mit allen Angeboten aus dem Stadtteil an. „Die dort erstellte Liste kann ausgedruckt und dann von Menschen ohne Internet genutzt werden. Und wir können sie auch verteilen“, sagt die Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Melina Schwanke. Der Bedarf an Waren sei nach wie vor vorhanden. „Die Bürger wollen zum Beispiel ein Geschenk für einen Geburtstag oder auch einmal Essen bestellen und das sollten sie in ihrem Umfeld tun, damit sie die Geschäfte in ihrem Stadtteil auch nach Corona noch vorfinden.“