Weil er keine Anstaltskleidung tragen will Häftling der JVA Düsseldorf ist im Hungerstreik – und soll nur noch 46 Kilo wiegen

Auch in der Türkei sei der „Kampf gegen die Einheitskleidung tief in der Historie verankert“, so Sonnur Demiray. In ihrer Heimat seien viele Menschen „im Hungerstreik gegen diese Willkürmaßnahme“ gestorben. Es ist ein einmaliges Dilemma für die Justiz in NRW: Man will sich wohl kaum erpressen lassen – aber soll ein Mann unter den Augen des Staates sterben?