Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf : Hacker muss 2800 Euro Geldstrafe zahlen

Düsseldorf Wegen der Vorbereitung des Ausspähens und Abfangens von Daten im Düsseldorfer Landtag muss ein 34-jähriger Hacker aus Neuss nun eine Geldstrafe zahlen. Der Mann wollte offenbar eine Schadsoftware installieren, mit der er Zugriff auf das System des Landtags gehabt hätte.

(wuk) Als Computer-Hacker muss ein 35-Jähriger aus Neuss jetzt 2800 Euro Strafe zahlen, weil er 2013 versucht hatte, sich illegal Zutritt zum Computer-System des NRW-Landtags zu verschaffen. Das wurde gestern beim Amtsgericht bekannt. Formell soll der Neusser damals versucht haben, vertrauliche Landtags-Daten auszuspähen und abzufangen, so der Vorwurf gegen ihn. Das war aber misslungen. Als damaliger Mitarbeiter einer Splitterpartei hatte er laut Anklage über die „cloud“ der Klein-Partei mehrere Versionen eines Schadprogramms auf einem Computer installiert, der eigentlich der Landtagsverwaltung gehörte. Über bestimmte Software habe der 35-Jährige dann versucht, sich einen vollständigen Systemzugriff zur eigenständigen Installation von Software zu verschaffen. Wäre ihm das damals gelungen, hätte er (ähnlich einem so genannten Administrator) dann im Computer-System des Landtages eigenständig Programme installieren, Einstellungen verändern und Daten auslesen können. Woran das damals gescheitert ist, wurde jetzt allerdings nicht bekannt. Denn gegen die zunächst schriftlich verhängte Geldstrafe von 2.800 Euro hatte der Angeklagte zwar Einspruch eingelegt. Als gestern jedoch ein Amtsrichter darüber verhandeln wollte, zog der Computer-Fan diesen Protest kurz vor dem Prozesstermin wieder zurück und akzeptierte die Strafe also doch noch.