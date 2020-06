Corona-Folgen in Düsseldorf : Frust über Abi-Zeugnisübergabe ohne Eltern

Düsseldorf Am Düsseldorfer Lessing-Gymnasium dürfen am kommenden Freitag nur die Schüler zur Zeugnisübergabe kommen. Die Corona-Auflagen und die Bedingungen vor Ort ließen ihm keine Wahl, argumentiert der Schulleiter. Viele Abiturienten und Eltern sehen das anders.

Frust bei den Abiturienten am Lessing-Gymnasium: Am Freitag erhalten sie ihr lang ersehntes Zeugnis. Doch die Umstände, unter denen der Schlusspunkt unter einen Lebensabschnitt gesetzt wird, sorgt für lange Gesichter. „Wir müssen in kleinen Gruppen nacheinander erscheinen, haben abzüglich der Desinfektionsphase nicht einmal eine Stunde Zeit und unsere Eltern dürfen nicht kommen“, sagt Katharina Hallay. Ihr und den anderen 120 Abiturienten des Gymnasiums mit Sport-Schwerpunkt fehlt dafür jedes Verständnis. „Sicher schränkt Corona die Spielräume ein, aber andere Gymnasien schaffen es auch, auf dem Hof, in der Aula oder in einem anderen kreativen Rahmen eine gelungene Übergabe zu organisieren“, meint sie. Hauptargument der Abiturienten: Da sich in den Lerngruppen, die getrennt zur Übergabe kommen, nur zwischen 13 und 25 Schüler befinden, würden maximal 75 Menschen anwesend sein.