Schule in Düsseldorf Gymnasium kooperiert mit „Alter Schlachthof“

Ziel der Kooperation ist es, den Schülern zu ermöglichen, vor Ort in Derendorf die Schicksale verfolgter Juden während der nationalsozialistischen Herrschaft zu erforschen. Auch die Biografien von Akteuren, die an der Deportation beteiligt waren, können mit Hilfe der Materialien des Erinnerungsortes untersucht werden. Seit Eröffnung des Alten Schlachthofes 2016 haben immer wieder Schulklassen des Georg-Büchner-Gymnasiums den Erinnerungsort besucht und sich mit dem Schicksal Verfolgter des NS-Regimes beschäftigt. Dabei produzierten sie beispielsweise einen Doku-Film oder konzipierten einen Rundgang per App für Besucher.