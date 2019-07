Schule in Düsseldorf : Fortuna-Film dauert 18,95 Minuten

Schule in Düsseldorf

Paula Marks (l.) stellte ihr Kunstprojekt in der Filmwerkstatt vor. Außerdem hat sie im Dokumentarfilm von Erik Stephan mitgespielt. Foto: Sebastian Kalenberg

Düsseltal Goethe-Gymnasiasten haben ihre Kunstprojekte in der Filmwerkstatt vorgestellt.

Ein ganzes Schuljahr haben die Schüler der Projektkurse Kunst und Dokumentarfilm des Goethe-Gymnasiums auf diese Woche hingearbeitet, jetzt wurden ihre Kunstwerke und Dokumentationen in der Filmwerkstatt vorgestellt. „Unser Thema hieß ‚Eine Spur der Bewegung‘“, erzählte Paula Marks. Die 17-Jährige blieb recht schnell an einer großen Leidenschaft hängen: die Sterne.

„Die Sterne bewegen sich am Himmel, und auch die Sternzeichen sind nur durch Bewegung entstanden.“ Bei der Umsetzung des Themas entschied sich Paula Marks für die Personifizierung von Sternzeichen. Dafür nutzte sie die Kunstform der digitalen Zeichnung. „Meine Bilder sind auf dem Tablet entstanden. Das wollte ich immer schon ausprobieren und habe dann jetzt diese Gelegenheit genutzt“, erklärte die passionierte Zeichnerin. Um das Thema Bewegung auch optisch in ihr Kunstwerk einzubauen, installierte sie an ihren Bildern ein Mobile, auf dem die jeweils zugehörigen Sternzeichen abgebildet waren.