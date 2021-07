Sommerferienprogramm ist ausgebucht : Gutshof-Zukunft: Alles wieder auf Anfang

Auf dem Gutshof Niederheid leben auch viele Tiere. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Bis Jahresende will die Stadt erneut Vorschläge zur Sicherung des Kinderbauernhofes unterbreiten. Drei Varianten will sie der Politik zur Abstimmung geben: Eine Komplettsanierung oder eine Teilsanierung in städtischer Hand oder auch der Start eines erneuten Versuchs, einen Investor zu finden.

Von Andrea Röhrig

Wie immer in den vergangenen Jahren ist das Sommerferienprogramm im Kinderbauernhof Niederheid längst ausgebucht, bevor die schulfreie Zeit begonnen hat. Das ist auch 2021 nicht anders. Nach wie vor ist der Hof wegen Corona für Besucher, die spontan vorbeikommen wollen, geschlossen. Aktuell könnten Interessierte Termine für die Herbstferien buchen. Aber immerhin gibt es überhaupt ein Angebot in dem unter Denkmalschutz stehenden Gutshof.

Das Anwesen ist stark sanierungsbedürftig, darum hatte sich die Stadt eigentlich schon 2016 entschlossen, einen Investor zu finden, der dafür sorgen sollte, dass Pächterin Christina Tschorn mit ihrem Angebot, unter anderem dem Therapeutischen Reiten für Kinder mit Auffälligkeiten, weitermachen kann. Doch die Ausschreibung ergab kein Ergebnis, mit dem die Stadt zufrieden war. So ließ Ex-Oberbürgermeister Thomas Geisel noch vor der Kommunalwahl vor einem Jahr die Verkaufsoption stoppen, weil sich keine vernünftige Lösung abzeichnete.

Passiert ist seitdem nicht viel. Dass nunmehr schon wieder ein Jahr ins Land gegangen ist, nahm der zuständige Ratsherr André Tischendorf zum Anlass, in der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause nach dem Stand der Dinge zu fragen. Die Verwaltung antwortete, dass parallel zu den Vermarktungsaktivitäten der bauliche Zustand und die Verkehrssicherheit regelmäßig kontrolliert wurden. Die statischen Mängel an Dächern, Wänden und Geschossdecken seien gesichert und fortlaufend durch Sachverständige überwacht worden. Die übrigen Sanierungsbedarfe würden beobachtet und soweit instandgehalten, dass eine weitergehende Substanzschädigung vermieden wird. Vor dem Hintergrund der Vermarktungsabsichten sei eine Mängelbeseitigung zurückgestellt worden. Als Ersatz für die Reithalle wurde ein Reitzelt errichtet und für das therapeutische Reiten dauerhaft zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden zur Betreuung des Freizeitparks Niederheider Wäldchen Flächen für Beschäftigte des Gartenamtes sowie eine öffentliche Toilettenanlage im Gutshof bereitgestellt und betrieben.

Und so soll es nun weitergehen: Für die Entscheidung über den weiteren Umgang mit dem Gut Niederheid bereitet die Verwaltung eine Entscheidungsvorlage mit drei Varianten für die politischen Gremien vor. Diese soll Ende des Jahres auf dem Tisch liegen. Variante eins beinhaltet die Durchführung der vollständigen erforderlichen Sanierungsmaßnahmen unter Fortführung der heutigen Nutzung, Variante zwei nur die notwendigen Maßnahmen in Form von Teilsanierungen ebenfalls unter Fortführung der heutigen Nutzung und Variante drei den erneuten Versuch, mit geänderten Rahmenbedingungen Investoren auf Basis Erbpacht zu finden.