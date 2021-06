Verkehr in Düsseldorf : Gutenbergstraße soll verkehrsberuhigte Zone werden

Düsseldorf Die Anwohner in Grafenberg sehen es kritisch, dass eine Veloroute über ihre Straße geführt werden soll. Sie bringen eine eigene Idee ins Spiel.

So lange wollen die Betroffenen aber nicht warten, sie suchen jetzt unter anderem Unterstützung beim Bürgerverein Grafenberg. „Ich wende mich an Sie mit der Bitte, uns, die Anwohner der Gutenbergstraße, zu unterstützen in den Bestrebungen, die Fahrradstraße in Grafenberg (Limburgstraße – Gutenbergstraße – Otto-Götzen-Weg) so wie diese von Stadt und ADFC geplant ist, zu verhindern“, heißt es in einem Schreiben an den Bürgerverein. Auch alle Nachbarn werden mit einem Schreiben mobilisiert, sich an Stadt und Bezirksbürgermeisterin zu wenden, um so Licht ins Dunkel zu bringen, denn von der Stadt sei bislang niemand bereit gewesen, ihnen die Pläne zu erklären. Gedacht ist zum Beispiel an eine Informationsveranstaltung in dem Wendehammer am Ende der Gutenbergstraße. Kinder haben zudem angeregt, einen offenen Brief an den Oberbürgermeister zu senden. Sie fühlen sich besonders betroffen, denn das unmittelbare Umfeld der Gutenbergstraße wird nicht nur wegen des Spielplatzes auf dem Grünzug als Spiel- und Sportbereich angesehen und von den Anwohnern als solcher auch akzeptiert. Für einen späteren Zeitpunkt sind die Erstellung von Flyern und Plakaten sowie eventuell eine Online-Petition geplant.