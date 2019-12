Einzelhandel in Düsseldorf : Gute Geschäfte auch am dritten Adventssamstag

Viele Innenstadt-Besucher wollten auch am Sonntag den Weihnachtsbaum in den Schadow Arkaden sehen. Foto: Nicole Lange

Düsseldorf Obwohl das Wetter nicht mitspielte, strömten die Kunden zum Kauf von Weihnachtsgeschenken in die Stadt. Am Sonntag lockten die Weihnachtsmärkte ebenfalls viele Besucher.

Trotz des schlechten Wetters ist das Weihnachtsgeschäft in Düsseldorf auch am dritten Adventssamstag gut gelaufen. „Wer gedacht hat, das nasskalte Wetter würde die Menschen vom stationären Weihnachts-Shopping abhalten, der sieht sich eines Besseren belehrt“, sagt Ralf Engel, Geschäftsführer beim Handelsverband Rheinland. Die gute Shoppingstimmung setzte sich auch am Sonntag fort, als zahlreiche Kunden trotz geschlossener Geschäfte in die Düsseldorfer Innenstadt strömten, um den Weihnachtsmarkt zu besuchen.