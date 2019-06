Prinz Harry hat sie gegründet : Gute Chancen für die Invictus Games in Düsseldorf

Düsseldorf Sportlicher Wettkampf von kriegsversehrten Soldaten soll 2022 in der Landeshauptstadt stattfinden. Stadtrat soll im Juli informiert werden. Und wo kommt das Geld her?

Nach London fanden die Spiele in Orlando, Toronto und zuletzt in Sydney statt, 2020 ist Den Haag an der Reihe. 500 Teilnehmer aus 18 Staaten waren in Australien am Start, Deutschland war mit 20 Aktiven dabei. Prominenter Besuch ist sicher. So reiste US-Präsident Obama zu den Spielen in Kanada, Prinz Harry ist Stammgast. Es gibt eine Konkurrenzbewerbung aus Kanada, aber da dort die Spiele bereits stattfanden, hat Deutschland gute Chancen.