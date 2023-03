Schlemmen in Düsseldorf Gute Adressen für Düsseldorfs Gourmets

Der Japaner Yoshizumi Nagaya ist direkt zwei Mal dabei: Mit seinem Nagaya an der Klosterstraße und seinem Yoshi by Nagaya an der Kreuzstraße in der Stadtmitte. Nicht weit entfernt koch Philipp Wolter im Phoenix im Dreischeibenhaus, auch dieses Restaurant zählt laut dem Magazin zu den besten in Deutschland. Fast in Rufnähe des Phoenix ist das Pink Pepper im Steigenberger Parkhotel an der Königsallee, hier kocht Benjamin Kriegel – früher im Fritz’s Frau Franzi in Friedrichstadt. In dem Restaurant im Hotel The Fritz steht nun Tobias Rocholl am Herd. Der Setzkasten im Keller des Edeka-Supermarktes Zurheide an der Berliner Allee in Stadtmitte steht ebenfalls auf der „Feinschmecker“-Liste – mit dem Duo Egor Hopp und Maximilian Schmidt. Dazu wird The Wellem (vorher Hyatt House) beschrieben, das Agatas von Agata Reul im Hotel Derag Living in Friedrichstadt, Holger Berens mit seinem „Am Kai“ im Hafen, Daniel Dal-Ben mit seinem 1876 in Düsseltal, Volker Drkosch mit seinem Dr. Kosch in Pempelfort, Dany Cerf mit seinem Le Flair in Derendorf und Jean-Claude Bourgueil mit seinem Im Schiffchen in Kaiserswerth.