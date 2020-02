Straßenverkehr in Düsseldorf : Gutachten: Umweltspuren verbessern Luft

Straßenverkehr in Düsseldorf

Düsseldorf Die Stadt teilt mit, dass die Belastung mit Stickstoffdioxid gesunken ist.

(RP) „Die Umweltspuren wirken“ – diese Konsequenz zieht die Stadt aus einem Gutachten, das sie bei einem Karlsruher Ingenieurbüro in Auftrag gegeben hat.