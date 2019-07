Tiere in Düsseldorf : Gut Rodeberg wird zum Pferdeschutzhof

Bereits seit November 2018 ist Gut Rodeberg Partnerhof des Tierschutzvereins Düsseldorf. Nun soll aus der Reitschule ein Pferdeschutzhof werden. Hier können auch ältere Pferde ihren wohlverdienten Ruhestand genießen.

Vor gut acht Monaten ist „TiNa“ auf Gut Rodeberg in Unterbach eingezogen. „TiNa“ hat selbst noch ein paar Ponys aus dem Tierschutz mitgebracht, ist dort aber nicht zum Reiten, sondern „um Schule zu machen“. „TiNa macht Schule“ ist ein Bildungsprojekt des Tierschutzvereins Düsseldorf und Umgebung, das mithilfe von ausgebildeten Tier- und Naturschutzlehrern in Grundschulen Kindern Tiere und ihre Lebensräume sowie die artgerechte Haltung von Haus- und Nutztieren näherbringt. Nachdem in den Schulklassen entsprechendes theoretisches Basiswissen vermittelt wurde, geht es für die Kids raus auf einen der beiden Partnerhöfe des Projekts. Im Düsseldorfer Raum ist dies Gut Rodeberg. Dort sammeln die Kinder praktische Erfahrungen, indem sie Pferde, Ponys, Hunde, Katzen, Ziegen und Schafe aus nächster Nähe erleben. Sie lernen so den respektvollen Umgang mit ihnen. „Diese ganzheitliche Philosophie des Tierschutzes möchten wir gerne gemeinsam in die Herzen noch vieler weiterer Kinder bringen“, erklärt Monika Piasetzky, Vorsitzende des Tierschutzvereins Düsseldorf.