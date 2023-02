Gut Rodeberg in Düsseldorf Suche nach neuem Grundstück für zwölf Pferde

Dieser Hilferuf aus Unterbach machte in den sozialen Netzwerken Anfang Februar schnell die Runde: „SOS: Neues Zuhause dringend gesucht! Wir haben ja immer noch gehofft, dass wir unser ganzes Leben lang auf Gut Rodeberg bleiben dürfen, doch nun sind die Tage in unserem Zuhause in Düsseldorf-Unterbach gezählt. Wir – zwölf Seniorpferde, Hofhund Malinki und Stallkater Joplin – verlieren unser Zuhause. Im Oktober müssen wir umgezogen sein. Aber wo sollen wir denn hin???“ Gerne hätte der Verein „Seniorpferde aktiv mit Kindern“ auf den Hilferuf verzichtet und den Pachtvertrag der im vergangenen Herbst verstorbenen Gut-Rodeberg-Pächterin Christina Helm übernommen, um den ehemaligen Therapie- und Kinderreitschulpferden ihren wohlverdienten Ruhestand auf den Weiden des Rodebergs zu sichern. Denn der Verein war im Jahr 2020 für die dauerhafte Versorgung der zum Teil von Christina Helm einst aus schlechter Haltung geretteten Tiere und eine artgerechte Haltung im mehr als 15 Jahre bestehenden Herdenverband angetreten. Auf Gut Rodeberg ist das vonseiten des Eigentümers ab Oktober jedoch nicht mehr möglich.