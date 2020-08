Gastronomie in Düsseldorf : Meerbar-Betreiber hat das Gut Knittkuhle übernommen

Knittkuhl Die Düsseldorfer Brenngold-Gruppe will den Landgasthof unter eigener Regie betreiben. Die Wiedereröffnung ist für diesen Herbst geplant. Die Terrasse soll erweitert, das Zielpublikum jünger werden.

Seit Weihnachten vergangenen Jahres ist das Gut Knittkuhle dicht. Der vorherige Inhaber Helge Wolf, ehemals Betreiber des Kult-Clubs Les Halles, hatte das Objekt 2013 erworben, viel Geld und Zeit in die Kernsanierung investiert, dann aber sechs Jahre später die Segel gestrichen. Wie der jetzige Besitzer, die Leo Freiherr von Diergardt Verwaltungs-KG ganz in der Nähe von Knittkuhl, bestätigt, ist der Landgasthof nun neu vermietet und soll im Herbst wieder eröffnen. Wer der Pächter ist, will der Eigentümer aber noch nicht verraten.

Das hat der neue Betreiber jetzt selbst getan. Die Düsseldorfer Brenngold-Gruppe, verantwortlich für die Meerbar und das Rocca 800°C im Hafen sowie das Restaurant Böser Chinese in Flingern, übernimmt die Regie des Traditionslokals an der Knittkuhler Straße 20. „Das Gut Knittkuhle wird mit aufgefrischtem Interieur, neuem Küchenkonzept und für den Sommer 2021 mit erweiterter Terrasse neu an den Start gehen“, teilt eine Sprecherin von Brenngold mit. Der Charakter des Landgasthofes, der eine 200-jährige Tradition aufweist, soll dabei weiter aufgewertet werden, ohne das Wesen zu verändern. „Mit der neuen Ausrichtung zielen wir auf ein breiteres, vor allem auch jüngeres Publikum sowie junge Familien ab“, so die Sprecherin. Speziell für Kinder soll ab dem Sommer 2021 einiges an Überraschungen geboten werden. Veranstaltungen wie Hochzeiten, Geburtstage, Kommunionen und sonstige Events in der separaten Scheune sollen unter Einhaltung der dann geltenden Corona-Schutzmaßnahmen ebenfalls wieder angeboten werden. „Auch in diesen schwierigen Zeiten glauben wir an das Potenzial, das in diesem Objekt schlummert. Unser Ziel ist der langfristige Erfolg“, erklärt die Sprecherin.