Gut Gemacht : Prall gefüllte Weihnachtstüten

Düsseldorf In der Vorweihnachtszeit kreieren Vereine und Geschäftsleute tolle Aktionen.

TuS Gerresheim Der TuS Gerresheim hat im vergangenen Jahr eine Tombola mit dem Motto: „Anti-Corona – TuS macht Halbe Halbe“ durchgeführt. Diese doch sehr aufwendige Aktion für den Verein war durchaus von Erfolg gekrönt, so dass man einige Einrichtungen finanziell unterstützen konnte. So konnte dem Förderverein „Löwenstern“, der krebskranke Kinder am Universitätsklinikum Düsseldorf unterstützt, 1000 Euro übergeben werden. Darüber hinaus wurde die städtische Kinder- und Jugendeinrichtung „Heyebad“ in Gerresheim mit einer Spende bedacht, die dazu beitragen soll, den Mädchen und Jungen in 2021 wieder eine Urlaubsfahrt zu ermöglichen. Damit nicht genug: Eine zweite Aktion des Vereins sollte den Hochwassergeschädigten in Gerresheim zugute kommen. Dabei konnte der TuS insgesamt fast 5000 Euro an Spenden generieren und den Geschädigten so teilweise schnell und unbürokratisch finanzielle Hilfe zukommen lassen. (arc)



D-Schänke In einer bisher einmaligen Aktion konnten Kinder in der Niederkasseler D-Schänke pünktlich zum Martinsfest Kürbisse schnitzen. „Ich hatte 100 Kürbisse gekauft und habe sie für je fünf Euro an die Eltern der Kinder weitergegeben und Schnitzwerkzeug zur Verfügung gestellt“, erzählt D-Schänke-Chef Thomas Demske. Er weiß, dass die Kinder dabei ganz viel Spaß hatten. Und das wird den Kindern des Kindergartens Buntstifte in Niederkassel ebenso ergehen. Denn die gesamten 500 Euro hat Thomas Demske diesem Kindergarten in der weiteren Nachbarschaft der D-Schänke gespendet: „Mir ist es wichtig, lokale Einrichtungen zu unterstützen.“ (mgö)



Sport Thelen Hasan Soysal, Inhaber des Hockey- und Tennisfachgeschäfts Sport Thelen, hat jetzt eine große Menge hochwertiger Torwart-Artikel als Flutspende an die Hockeyabteilung des Düsseldorfer SC 99 gespendet. Die Überflutung des gesamten DSC-Clubgeländes im vergangenen Sommer verschonte auch das Lager der Torwartausrüstungen nicht. Viele der teuren Brustpanzer, Schienen und Helme waren auch nach Reinigung und Trocknung nicht mehr zu gebrauchen. Als Hasan Soysal von Sport Thelen davon hörte, kam ihm eine Idee, wie er dem DSC 99 in dieser schwierigen Situation helfen könnte: „In unserem Lager haben sich über die Jahre größere Restbestände von hochwertigen Torwartartikeln aus früheren Kollektionen angesammelt. Die können wir nicht mehr verkaufen, obwohl sie noch absolut in Ordnung und voll einsatzfähig sind.“ DSC-Torfrau Sarah Bach freute sich – zusammen mit der gesamten DSC-Hockeyabteilung – über die großzügige Spende und die Aussicht, das DSC-Torwartlager damit wieder etwas auffüllen zu können. (arc)



Bilker Schützen Die Bilker Schützen tun oft Gutes, doch pandemiebedingt war das in diesem Jahr kaum möglich. So ganz lassen sich die Sebastianer aber nicht davon abhalten: So wurden am zweiten Advent mehr als 70 vollgepackte Weihnachtstüten vom zweiten Chef der Bilker Schützen, Ralf Gendrung, an die Hauptleute der Kompanien ausgegeben. Diese wiederum werden dafür Sorge tragen, dass die dank eines tollen Sponsorings zusammengekommenen Weihnachtsgeschenke bei den Empfängern, Bilker Senioren, angekommen. (arc)