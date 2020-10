Gut gemacht in Düsseldorf : Handysammlung für guten Zweck

Martine Armelle (2. v. r.) war glücklich über die gute Resonanz ihrer Aktion zugunsten von „It’s for Kids“. Foto: privat

Inner Wheel Club Düsseldorf Der Erlös der Aktion von Martine Armelle und ihrem Team geht an „It’s for Kids“. Der Inner Wheel Club Clara Schumann verschenkt Herzkissen an Zebra. Diese sollen an Brustkrebs erkrankten Frauen ein Gefühl von Geborgenheit geben.

Martine Armelle und ihr Team von Color & Shape Stylisten luden in den pittoresken Garten des Salons an der Duisburger Straße ein, um ausrangierte Handys einzusammeln. Deren Verwertung sollte in einen Spendenbetrag zur Unterstützung von an Krebs erkrankten Kindern umgemünzt werden. Bezirksbürgermeisterin Marina Spillner hielt als Schirmherrin die

Begrüßungsrede, Vertreter der Stiftung „It’s For Kids“, an die die Erlöse weitergeleitet wurden, dankten für die Vielzahl an Handy- und Sachspenden. Moderatorin Martina Pophal führte durch ein buntes Programm, Etienne Eben und River Jam sorgten für die Live-Musik. Die Zweithaar-Spezialistin Martine Armelle, deren Tätigkeit sich an jene richtet, die unter erblichem und krankheitsbedingtem Haarverlust leiden, zeigte sich begeistert von der Resonanz und der Hilfsbereitschaft und verwies darauf, dass die Spendenaktion noch bis Ende November läuft: „Wer noch alte – auch defekte – Handys hat, kann diese gerne in unserem Salon in der Duisburger Straße 39 abgeben.“