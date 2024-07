Gut gemacht Hier werden Spenden zweckgebunden eingesetzt

Gute-Nacht-Bus Der Düsseldorfer Damen-Lions Club lädt jedes Jahr zu einer Wanderung die Damen-Lions Club im Umkreis ein. Diesmal ging es am Rhein entlang. Mehr als 60 Frauen machten gegen eine Teilnahmegebühr mit und spendeten auch fleißig spenden. So kam eine Summe von 5090 Euro zusammen, die an den Gute-Nach-Bus geht, der sich um Obdachlose kümmert. Den entsprechenden Scheck überreichten die Damen jetzt an Bruder Peter Amendt von der Organisation „Vision Teilen“, die den Bus betreibt. Und die Frauen konnten sich bei einem Besuch des Gute-Nacht-Busses davon überzeugen, dass ihre Spende gut angelegt ist.

Black Rhino Academy Im Haus der Großmutter von Hanna Haas fand jetzt ein außergewöhnliches Charity-Event zugunsten der Black Rhino Academy in Tansania statt. Die Veranstaltung, organisiert von der Düsseldorferin Hanna Haas, die in den vergangenen vier Monaten in Tansania gelebt und an der internationalen Schule gearbeitet hat, war ein großer Erfolg. Die Black Rhino Academy, gegründet von der Düsseldorferin Caroline Epe und ihrem tansanischen Partner, ist eine herausragende Bildungseinrichtung. Die Schule bietet Kindern in Tansania Zugang zu hochwertiger Bildung. Mit mehr als 80 Gästen wurden bei dem Charity-Event beträchtliche Spenden gesammelt, die direkt auf das Konto der Black Rhino Academy Foundation flossen. Diese Stiftung, 2016 von Axel und Angelika Epe, den Eltern von Caroline Epe, gegründet, hat es sich zum Ziel gesetzt, die Bildungslandschaft in Tansania nachhaltig zu verbessern. Seit ihrer Gründung unterstützt die Foundation den Bau und Betrieb der Black Rhino Academy.