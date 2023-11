Gut gemacht 1100 Kilometer für den guten Zweck geradelt

Riesenrad Seit 175 Jahren ist die Familie Bruch im Schausteller-Geschäft tätig. Anlässlich dieses Jubiläums dachte sich Oscar Bruch jr. eine besondere Aktion aus. Er spendete die kompletten Tageseinnahmen, die mit dem Riesenrad an einem Samstag erwirtschaftet wurde, an die Altstadt-Armenküche. In direkter Nachbarschaft zum Burgplatz gelegen, finanziert sich diese komplett aus Spenden. Aufgerundet kamen dabei 12.500 Euro zusammen.



Bürgerverein BIG Die Bürger- und Interessengemeinschaft Garath hat ihren Erlös aus dem letztjährigen Weihnachtsmarkt zum Teil als Geldspende an den Reit- und Voltigierverein Schloßhof Garath sowie an 40 Kita-Gruppen in Garath in Form von riesigen Weckmännern gespendet. Mit dem restlichen Geld sollen wie schon in den vergangenen Jahren mit Unterstützung aus dem Verfügungsfonds Garath 2.0 Bewohner der Seniorenheime mit Gebäck zum Nikolaustag beschenkt werden.



Benefizauktion Der Düsseldorfer Mundart-Kabarettist Manes Meckenstock bekommt eigentlich alles für den guten Zweck verkauft. Sein Verkaufstalent kam jetzt dem Garather SOS-Kinderdorf zu Gute. Bei der Benefizversteigerung am Allerheiligen-Feiertag kamen mehr als 4000 Euro zusammen.