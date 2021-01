Volker Drkosch - Dr. Kosch

Der Name seines Restaurants war eine Notlösung, denn sein Bread&Roses musste der gebürtige Oberfranke aus markenrechtlichen Gründen ändern. Volker Drkosch hat nicht promoviert. Obwohl seine Kreationen jedem Doktortitel gerecht werden. Und dies in einem Ambiente das nicht an Sterneküche erinnert, sondern eher an eine Eckkneipe. Aber was auf die Teller kommt, kann sich sehen lassen. Drkosch nennt seine phantasievolle, moderne, filigrane Küche „kulinarische Poesie“. Zurecht.

Roßstraße 39, Telefon 0176 80487779