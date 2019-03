Günstiger Wohnraum in Düsseldorf: Neuer SWD-Chef zieht erste Bilanz

Düsseldorf Seit Januar leitet Heinrich Labbert die Städtische Wohnungsgesellschaft und sprach nun im Ausschuss.

Seither hat die SWD beispielsweise bereits ein neues Grundstück, auf dem 22 Wohnungen entstehen sollen, sowie ein Haus des Roten Kreuzes mit 100 Wohnungen gekauft, in dem 20 neue Wohnungen dazukommen sollen, wie Labbert in seiner Präsentation erklärte. „Bis 2024 möchten wir auf unseren eigenen Grundstücken durch Aufstockung und Verdichtung 600 und auf städtischen Grundstücken 1000 Wohnungen bauen“, sagte er und stellte eine erste Detailplanung für die Zeit bis 2024 vor: So sollen in diesem Jahr 104 neue Wohnungen auf den Grundstücken der SWD fertiggestellt werden – 93 davon öffentlich gefördert. Im nächsten Jahr könnten 223 neue Wohnungen entstehen. Und zwar auch auf städtischen Grundstücken.