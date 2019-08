Landgericht Düsseldorf : GTI-Travel-Chef soll Millionen abgezweigt haben

Düsseldorf Der Geschäftsführer des Reiseveranstalters steht wegen Untreue und Konkursverschleppung vor dem Landgericht. Der Vorwurf: Obwohl ihm längst klar gewesen sei, dass die GTI Travel pleite war, habe er noch rund 10.5 Millionen Euro abgezweigt.

Auf einem voll bepackten Aktenwagen bugsierten die Richter der Wirtschaftsstrafkammer gestern zumindest einen Teil der Prozessakten zu diesem Fall mühsam in den Gerichtssaal. Jahrelang hatte es von den vier Ex-Top-Managern der GTI-Travel keine Spur gegeben. Dann aber ging den Behörden der jetzt angeklagte Ex-Geschäftsführer mit einem internationalen Haftbefehl ins Netz. Bei der Einreise in die Ukraine war er am Flughafen Kiew festgenommen und dann nach Deutschland ausgeliefert worden. Getrennt von den übrigen drei GTI-Managern, nach denen die Fahndung noch läuft, wird ihm hier jetzt der Prozess gemacht.

Seine Verteidiger-Riege zeigte sich dabei kampfbereit – und will die Anklage in allen Punkten widerlegen. Anhand von Verträgen wollen die Anwälte beweisen, dass gerade damals, also Anfang 2013, zwei millionenschwere Kreditverträge mit türkischen Banken über insgesamt 90 Millionen Euro vorgelegen haben sollen – als Teil einer Sanierung der gesamten Firmengruppe rund um die GTI Travel. Ausbezahlt wurden davon angeblich nur 25 Millionen Euro, so die Anwälte weiter. Demnach könne der Angeklagte die Insolvenz nicht verschleppt und durch Abhebungen und Überweisungen von fast 10,5 Millionen Euro die Insolvenzmasse nicht reduziert haben. Das würde bedeuten, dass ihm kein Vorwurf zu machen wäre. Denn angeblich erst im Juni 2013 seien jene Kreditverträge gekündigt worden. Nach einem Passus in den Verträgen seien die Banken in der Türkei dazu jederzeit berechtigt gewesen.