Aktion : Bunte Steine, ihre Finder und Geschichten

Düsseldorf Das Bemalen und Verteilen erfreut sich immer größerer Beliebtheit. In der Gruppe „Rheinsteine“ lassen sich persönliche Geschichten finden.

„Ich musste einen Ausgleich für mich finden“, sagt Ihde-Schnarr, die in der Produktion im Akkord arbeiten muss. In einer lokalen Facebook-Gruppe in ihrer Heimat in Schleswig-Holstein beobachtete die zweifache Mutter, die schon immer mit ihren Söhnen und Enkeln malte, den Trend der bunten Steine.