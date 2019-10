Störfall in Düsseldorf : Grundwasser-Sanierung nach Störfall vorerst gestoppt

Foto: Patrick Schüller Im vergangenen Jahr kam es an der Martinstraße im Bilk zu einem Störfall in einer Grundwassersanierungsanlage.

In der Nacht des 10. Juni gab es einen technischen Defekt an der Grundwassersanierungsanlage Martinstraße. In Folge des Ausfalls eines Luftkompressors lief einer der Behälter zur Grundwasserreinigung über.

Kleine Mengen des überlaufenden Wassers gelangten in den Vorratsbehälter, aus dem das zur Grundwasserreinigung eingesetzte Natriumdithionit in den Reinigungsprozess dosiert wird. Dadurch setzte in dem Vorratsbehälter eine chemische Reaktion unter Wärme- und Rauchentwicklung ein. Die Feuerwehr brachte den kompletten Vorratsbehälter mit den Chemikalien zu einem Sonderabfallzwischenlager. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, hieß es von der Feuerwehr, auch nicht für die angrenzende Kita. Die Anlage ist seitdem nicht mehr in Betrieb.

Die Sanierungsanlage Martinstraße ist Teil der städtischen Grundwassersanierung im Bereich der Verunreinigung in Bilk und Unterbilk. Es handelt es sich dabei um sich überlagernde Teilfahnen mit Chrom und chlorierten Kohlenwasserstoffen, wie Ingo Valentin vom Amt für Umweltschutz jetzt in der Bezirksvertretung 3 erklärte. Es werde bereits seit zehn Jahren mit Erfolg saniert, so Valentin, „der Chromgehalt ist extrem gesunken“, es müsse aber wohl noch mal mit zehn weiteren Jahren gerechnet werden, bis alles abgeschlossen sei. Daher werde die Sanierungsanlage weiterhin gebraucht. Zurzeit würden Versuche zum Einsatz alternativer technischer Reinigungsverfahren für die Chrom-Behandlung vorangetrieben, um insbesondere die Zudosierung gefährlicher Chemikalien künftig zu vermeiden. „Mit entsprechenden Ergebnissen ist allerdings erst in mehreren Monaten zu rechnen“, sagt Valentin. Parallel dazu werde die Anlage wieder in Stand gesetzt.