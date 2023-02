28 Prozent haben Grundsteuererklärung noch nicht eingereicht Zehntausende Düsseldorfer verpassen die Grundsteuer-Frist

Prozentual betrachtet gingen die meisten Erklärungen in der Landeshauptstadt fristgerecht beim Finanzamt Düsseldorf-Altstadt ein, dort lag die Quote bei 73 Prozent. Beim Finanzamt Düsseldorf-Mitte dagegen fehlen noch 32 Prozent der Erklärungen, also fast ein Drittel. „Wer die Grundsteuererklärung noch abgeben muss, kann dies weiterhin digital über das Online-Finanzamt Elster erledigen“, erklärt der Oberfinanzpräsident. Auch die Unterstützungsangebote auf der Info-Plattform www.grundsteuer.nrw.de stünden weiterhin zur Verfügung. In Düsseldorf haben mehr als 90 Prozent der Menschen ihre Erklärung digital eingereicht.