Kinder in Düsseldorf Neue Kita grenzt an das Allwetterbad Flingern

Am Flinger Broich entsteht auf dem Gelände der ehemaligen Tennisanlage und in direkter Nachbarschaft zum Allwetterbad Flingern eine neue Kita. Jetzt wurde der Grundstein für den Neubau gelegt. Die Kita für rund 13 Millionen Euro wird in städtischer Trägerschaft betrieben und über sechs Gruppen verfügen. Dadurch werden 106 neue Kitaplätze geschaffen – davon 32 Plätze für unter dreijährige (U3) und 74 Plätze für über dreijährige Kinder (Ü3).