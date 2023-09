Kinder in Düsseldorf Die Grundschule der Allofs-Brüder

Jedenfalls lohnt der Blick in die Historie. Denn zuvor mussten sich die katholischen Kinder in Gerresheim in einer Schule an der Benderstraße die Räumlichkeiten mit evangelischen teilen – getrennt durch eigene Treppenhäuser und einen langen Zaun auf dem Schulhof, damit sie sich ja nicht begegneten. Als es dann immer mehr evangelische Schüler gab, mussten die katholischen umziehen in ein Schulgebäude Unter den Eichen 95, was aber alsbald auch aus allen Nähten platzte. Und dann wurde also ein neuer, stolzer, mächtiger Bau an der Adresse Unter den Eichen 26 errichtet – mit geschweiften Giebeln für die hervorspringenden Seitentrakte, ein hübsches Uhrentürmchen krönte das Schulgebäude, das der erste Neubau in Gerresheim nach der Eingemeindung zu Düsseldorf war. Anfangs war es eine reine Mädchenschule, erst 20 Jahre später durften hier die ersten Jungen durch das Schultor gehen.