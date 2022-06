Kinder in Düsseldorf : Eine Schule mit langer Vorgeschichte

Für das Schulfest am Samstag wird ein Image-Film gedreht. Schülerpräsidentin Julia aus der 3a wird den Zuschauern dabei die Schule zeigen. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Die Grundschule Knittkuhl gibt es seit 50 Jahren. Ihre Wurzeln liegen aber in einer Zeit, als es noch Stockschläge zur Bestrafung gab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Die Kladde hat nur wenige Einträge, die haben es dafür aber in sich. Schon der Titel lässt Böses erahnen: „Verzeichnis der bestraften Schulkinder“. Exakt siebenmal verteilte ein gewisser Lehrer, dessen Namen hier besser nicht genannt werden sollte, „Stockschläge aufs Gesäß“. Einen Schüler traf es gleich viermal. Die Begründungen: „Störte wiederholt den Unterricht“ oder „Aufsässigkeit gegen den Lehrer“. Die Einträge stammen aus dem Jahr 1955.

Derart skurrile und bisweilen eben auch erschreckende Fundstücke haben sich im Archiv der Gemeinschaftsgrundschule Knittkuhl angesammelt. Die feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen, die Wurzeln liegen aber im 19. Jahrhundert und sind in der Mauerschule in Ratingen-Hasselbeck zu suchen. Denn zur Gemeinde Hasselbeck-Schwarzbach im Kreis Mettmann gehörte Knittkuhl noch bis 1975. Und eine eigene Schule hätte angesichts der Tatsache, dass der nunmehr 50. Stadtteil Düsseldorfs (seit 2014) zur damaligen Zeit nur aus einer Ansammlung von Höfen (inklusive Gut Knittkuhle) bestand, auch wenig Sinn ergeben. Jedenfalls gab es damals noch so schöne (Unter-)Fächer wie Biblische Geschichte, Raumlehre oder Naturbeschreibung. Turnen war selbstverständlich den Jungen vorbehalten, die Mädchen hatten Handarbeiten.

Info Nach dem Festakt gibt es ein Schulfest Festakt Zum 50-jährigen Schulbestehen gibt es am Samstag, 18. Juni, von 11 bis 12 Uhr einen Festakt mit geladenen Gästen, auch Oberbürgermeister Stephan Keller will kommen.



Schulfest Im Anschluss gibt es ein großes Schulfest mit vielen Spielständen, Singpausen-Konzert, Hüpfburg und vielem mehr auf dem Schulhof.



Kontakt Am Mergelsberg 1, Telefon 8923680, Internet www.ggs-knittkuhl.de

Wirklich besiedelt wurde Knittkuhl erst mit der Eröffnung der Bergischen Kaserne vis-à-vis in den 1960er Jahren, damals gab es dort eine Behelfsschule mit wenigen Kindern. Die beiden Schulen wurden eben dann am 24. Oktober 1972 zur Grundschule Knittkuhl vereint.

Womit wir langsam in der Neuzeit angelangt wären und bei Antje Grüneklee. Sie ist auch schon seit fast 20 Jahren an der Schule und seit 2015 die Leiterin, sie folgte auf Ursula Waaser, die zur großen Feier am Samstag auf jeden Fall vorbeischauen will.

Grüneklee ist mit ihrem Team bestrebt, das fortzuführen, was Rektor Helmut Entrop bei seinem Dienstantritt am 20. November 1947 begann: das Erstellen einer aussagekräftigen Chronik, um auch der Nachwelt das Schulleben vor Augen zu führen. Das beinhaltet dann zum Beispiel eine Projektwoche zum Thema „Schule früher – heute – morgen“, in der alle Klassen auf eine Zeitreise gegangen sind und dabei halt auch die dunklen Seiten von Lehren und Lernen kennengelernt haben. Denn Transparenz, Aufgeklärtheit und Partizipation seien Werte, die in der dreizügigen Grundschule mit 300 Schülern und 30 Lehrern wichtig seien und bewusst gelebt würden, betont Antje Grüneklee: „Bei uns haben die Kinder ein Mitspracherecht, dafür stehen nicht zuletzt Klassenrat und Schülerparlament.“ Auf diese Weise habe die Schule auch die Corona-Zeit genutzt, die Grundschüler zwischen iPad, Videokonferenz und Stop-Motion-Film fit für das digitale Zeitalter zu machen.