Schule in Düsseldorf Schule erhält Sporthalle und Mensa

Düsseldorf · Zwei neue Gebäude werden an dem Grundschulstandort an der Kronprinzenstraße in Unterbilk errichtet. Sie sollen zum Schuljahr 2023/2024 fertig sein.

15.02.2023, 05:15 Uhr

Die Sporthalle erhält eine Photovoltaik-Anlage und die Dächer der Erweiterungsgebäude werden mit extensiver Begrünung ausgestattet. Foto: IPM

Von Marc Ingel