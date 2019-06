Schulen in Düsseldorf : Schüler erlaufen fünfstellige Summe für den Sudan

Bilk Beim Sponsorenlauf der Bonifatius-Grundschule legen sich die Kinder nicht nur sportlich mächtig ins Zeug.

Lucy und Nele, beide aus einer der vierten Klassen, und Tom aus der 2c der Bonifatius-Grundschule hatten angesprochen, wen sie kennen. So standen Mutter, Vater, Schwester, die Großeltern, Tanten, Patenonkel, Cousinen der Mutter und Nachbarn auf ihren „Spendenblättern“. Alle Bonifatius-Grundschüler hatten sich vor dem „Sudan-Lauf“ mächtig ins Zeug gelegt, um Gelder für eine Schule im sudanesischen Turalei zu akquirieren. Das allein reichte aber nicht, denn der sportliche Teil stand noch aus. „Jedes Jahr gehen wir mit allen Schülern in den Park an der St. Bonifatius-Kirche und machen unseren Spendenlauf“, erläutert Bonifatius-Schulleiterin Friederike Niehaus. „Und jedes Jahr kommen so bis zu 11.000 Euro zusammen, die komplett über die Initiative von Pater Stephan in den Sudan überwiesen werden.“