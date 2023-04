Kinder in Düsseldorf Grundschüler beschäftigen sich mit dem Tod

Jetzt werden alle Düsseldorfer Schulen „knietzschifiziert“. Was zunächst komisch klingt, hat einen ernsten, aber gleichzeitig eben doch auch lebensfrohen Ansatz: Denn als Teil einer bundesweiten Initiative wurden sämtliche Schulbibliotheken in der Stadt mit dem Sachbuch „Knietzsche und der Tod – alles über die normalste Sache der Welt“ ausgestattet. Oberbürgermeister Stephan Keller hat die Schirmherrschaft für das besondere Projekt übernommen, das jetzt in der Wichernschule in Unterbach an den Start ging.