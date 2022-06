Projektwoche : Grundschüler schnuppern Zirkusluft

Schülerinnen und Schüler der Grundschule Steinkaul trainieren im Zirkuszelt für eine Feuer-Show. Foto: Georg Salzburg (salz)

Düsseldorf Mehr als 280 Kinder der Grundschule Steinkaul trainieren in der Manege für einen großen Auftritt: Am Wochenende dürfen sie ihre Zirkustricks vor Publikum aufführen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Simona Meier

Mitten in der Manege des Circus Zapp Zarap drehen Grundschüler hochkonzentriert ihre großen Feuerfackeln. Auch Max, Tim und Christoph aus der dritten Klasse der GGS Steinkaul haben bei der Zirkusprojektwoche ihrer Grundschule schon mit echten Flammen hantiert: „Es ist sehr spannend mit Feuer zu arbeiten und diese Tricks zu machen“, sagen sie. Auch für das Publikum sei das aufregend, sind die drei sicher. Die ersten Tricks bestaunen die Grundschüler, die alle in Projektgruppen für den großen Auftritt am Ende der Woche trainieren und zwischendurch im Zelt zuschauen. Jeden Tag proben sie und zeigen ihre erste Kunststücke ihren Mitschülern. „Dieses Zirkusprojekt findet alle vier Jahre statt, so dass jedes Kind es in seiner Zeit an unserer Schule erleben kann“, sagt Schulleiter Benjamin Watty. Das große Zelt des Mitmach-Zirkus steht auf dem Schützenplatz in Itter. Dort finden am Ende der Projektwoche mehrere Aufführungen statt.

Die Schüler durften sich ihre Gruppen aussuchen, es gibt ein großes Programm: Akrobatik, Feuerspiele, Hula-Hoops, Zauberei und Clowns zeigen ihre Können. Jeder kann hier neue Talente entdecken. „Die Kinder schaffen immer etwas“, sagt der Schulleiter. Selbst ans Trapez wagen sich die Mädchen und Jungen, sie turnen in luftiger Höhe. Nur manchmal leisten die Zirkuspädagogen noch ein wenig Hilfestellung oder geben Tipps für die richtige Verbeugung. Strahlende Gesichter und lachende Kinder, die Stimmung im Zirkuszelt ist fröhlich. Schon bei den kurzen Proben gibt es sehr viel Beifall und manchem stockt der Atem. „Auch zurückhaltende Kinder haben ihren Spaß“, sagt Benjamin Watty. Die Aufführungen sind am Ende der Projektwoche am Freitag um 17 Uhr, am Samstag um 10 Uhr, 12.30 Uhr und 15 Uhr. Für manche gibt es noch Eintrittskarten an der Tageskasse.